Gonzalo Núñez sobre Zubczuk: "No tiene la más mínima responsabilidad en el gol"

El golazo de Cristian Ortiz sobre Patrick Zubczuk generó una pequeña polémica, para algunos el joven arquero de Universitario de Deportes estaba adelantado, mientras que en la otra posición, no tiene culpa, y el conductor de Gonzalo Núñez forma parte de la última.

"Patrick Zubczuk No tiene la más mínima responsabilidad en el gol. La defensa no salió a cortar, todos esperaban en remate fuerte, pero Cristian Ortiz hizo una genialidad", comentó Gonzalo Núñez, quien agregó que en otra ocasión el arquero si tuvo errores, pero en esta ocasión no.

El encuentro jugado entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes terminó en empate 1-1. Los celestes perdieron la oportunidad de acercarse más al puntero Binacional y los cremas se metieron a la lucha por el Torneo Apertura.

Universitario de Deportes volverá a jugar este miércoles, ahora ante Sport Huancayo. Como se recuerda, este partido fue suspendido hace algunas semanas por falta de policías. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental.

