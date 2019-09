Gonzalo Núñez sobre crisis en D. Municipal: "Que no te paguen no es excusa para estar en los últimos lugares" | VIDEO

Deportivo Municipal no pasa un buen momento en lo institucional ni en lo futbolístico. El equipo edil volvió a caer (3-1 ante César Vallejo) y cada fecha que pasa se compromete más en la zona de descenso.

En ese contexto, Gonzalo Núñez, conductor de Exitosa Deportes, manifestó que la crisis del club no debe ser llevada de la mano con lo deportivo: "¿Si no les pagan van a seguir perdiendo puntos? No es excusas para estar en los últimos lugares".

"Hay que seguir chambeando. A mi me dejaron de pagar 5 meses en América y siempre trataba de hacer mi mejor trabajo. Es compromiso con tu profesión. Hay equipos que sin cobrar hacen buenas campañas. No vas feliz, el ambiente cambia, pero no es que has perdido jugadores", agregó Gonzalo Núñez.

El próximo partido de Deportivo Municipal será de local ante Cantolao el domingo 29 de septiembre a las 11:30. El cuadro edil no gana desde el 14 de julio, cuando venció 1-0 a Melgar.

