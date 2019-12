Luego de 15 temporadas, Carlos Lobatón dejó Sporting Cristal. Alfonso García Miró, gerente general del equipo celeste, indicó que la partida de Carlos no es por un tema económico. Para Gonzalo Núñez, conductor de Exitosa Deportes, ‘Loba’ quería seguir jugando un año más, cuando habían la directiva quedó en extender su contrato solo hasta el 2019.

Gonzalo Núñez fue muy crítico con la postura de Carlos Lobatón: “Ya fue, le quita el sitio a un chico, no seas conchudo. Ya le dieron dos años más. Ya habían quedado con él 2 años y que no iba a jugar todos los partidos. Aportó, no fue determinante y se acabó sus dos años, listo hermano”.

LIMA 09 MARZO DEL 2019 PARTIDO DE FUTBOL DE LA LIGA 1 TORNEO APERTURA 2019, SPORTING CRISTAL VS UNION COMERCIO FOTOS: VIOLETA AYASTA / EL COMERCIO

Gonzalo Núñez debatió con Alexandra Horler, quien mostró una postura de poco respeto de los responsables de Sporting Cristal hacía la larga trayectoria de Carlos Lobatón. “¿Y si quiere jugar hasta los 45? se acabó ya no rinde, va a dos por hora. Hay varios que ya cumplieron su ciclo”, agregó Gonzalo Núñez.

Tras confirmarse la salida de Carlos Lobatón, el futbolista escribió en sus redes sociales: “Quiero agradecer a todas las personas que me brindaron su cariño a lo largo de estos 15 años en el club Sporting Cristal. Seguiré mi camino dispuesto a seguir soñando despierto como cuando era niño, tratando de dar alegría en otro club siempre los llevare en mi corazón”.