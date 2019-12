Según Gonzalo Núñez, conductor de Exitosa Deportes, el técnico peruano Roberto Mosquera no podría dirigir en la Primera División del fútbol peruano ni tampoco en otra liga de Sudamérica, debido a que no contaría con la Licencia Pro que exige la Conmebol.

“La semana pasada hubo un curso para todos los DT de Sudamérica que no tenían la licencia Pro, en Perú varios fueron pero algunos no y ellos no podrán dirigir. Según lo que me cuentan, Roberto Mosquera y Víctor Rivera no fueron”, mencionó Gonzalo Núñez.

El conductor agregó que estas son exigencias de la Conmebol, tienes que tener licencia pro para poder dirigir. Mosquera se quedaría sin dirigir en ningún país. O quizás ya lo tiene y no fue. Obtener la Licencia Pro tendría un valor de 1500 dólares.

Roberto Mosquera fue campeón de la Liga 1 2019 con Binacional. El DT peruano volvió al Perú luego de algunas temporadas en el fútbol de Bolivia, donde dirigió al Jorge Wilstermann y Royal Pari.