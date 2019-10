Gonzalo Núñez al ver la Champions League: "El Inter me da asco, está ratoneando, no da tres pases seguidos" | VIDEO

Barcelona enfrentaba a Inter de Milan en condición de local en el estadio Camp Nou y apenas a los cinco minutos de primer tiempo, el delantero argentino Lautaro Martínez abrió el marcador a favor de la visita.

Pese al tanto, Barcelona continuó teniendo algo de control del partido y mientras pasaban los minutos (ya en el segundo tiempo), los italianos empezaron a jugar a la defensiva, lo que indignó al conductor de Exitosa Deportes, Gonzalo Núñez.

"El Inter de Milan me da asco, no da tres pases seguidos. Esta ratoneando. Son nueve jugadores en los últimos cuarenta metros del área. No me interesa que sea puntero en Italia, Juventus es diez veces más. Es el típico equipo italiano, a diferencia de Juventus que sí juega al fútbol", dijo.

Finalmente, Barcelona terminó remontando el partido en los últimos treinta minutos del partido con dos goles de Luis Suárez, el segundo con gran actuación individual de Lionel Messi.

LEE, ADEMÁS:

Semifinales de la Copa Libertadores 2019: los detalles del partido de hoy entre Gremio y Flamengo en Porto Alegre

Liga 1 vía Gol Perú EN VIVO | Conoce la programación de la fecha 10 del Torneo Clausura 2019