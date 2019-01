Gonzalo Núñez arremete contra Cristal por cancelar amistoso con Emelec

Sporting Cristal ahora tendrá un rival peruano luego de haber cancelado el amistoso que iba a disputar ante Emelec. ¿La razón? El club tomó como una falta de respeto que el conjunto ecuatoriano haya hecho ingresar a un hincha cuando el partido iba 3 a 0 en contra de los cerveceros.

Quien salió a criticar la decisión de Sporting Cristal de cancelar el amistoso contra Emelec, fue Gonzalo Núñez, quien dijo lo siguiente: "Los hinchas de cristal se molestaron por el baile que le metieron y no por el gordito que entró. Pudo quedar en anécdota pero Cristal hizo polémica", señaló Gonzalo Núñez en su programa radial de Exitosa.

Además, Gonzalo Núñez recordó que lo mismo ocurrió en el encuentro entre Alianza Lima y Barcelona de Guayaquil por la 'Noche Amarilla': "Con Alianza Lima hicieron lo mismo y no lo tomaron a mal", manifestó.

Desde Emelec, el portero Esteban Dreer afirmó que ellos no sabían nada de lo que iba a ocurrir: Nosotros no sabíamos que iba a entrar el hincha. No sabíamos si los dirigentes (de Emelec) le comunicaron (por el ingreso del hincha) a Sporting Cristal. No lo hemos hablado con los compañeros", afirmó el portero para Radio Exitosa.

