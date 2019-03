Gonzalo Godoy: "¿Crisis? Crisis es cuando Alianza no campeonaba"

Alianza Lima ha dejado de sumar puntos en el Torneo Apertura y desde ya ha venido preocupando a sus hinchas, quienes en redes sociales vienen expresan todo su malestar. Sin embargo, los dirigidos de Miguel Ángel Russo consideran que no es una crisis de resultados e incluso recordaron el inicio del campeonato en el 2017 con Pablo Bengoechea.

Pues, Gonzalo Godoy salió al frente y señaló que la presión de ahora, no es la misma que se vivió con el extécnico, Bengoechea. "Tras la derrota en Ayacucho, consideró que no estamos viviendo una crisis de resultados. Crisis fue en 2017 cuando Alianza no salía campeón hace 11 años", declaró.

Asimismo, el defensa uruguayo agregó que estar en un equipo tan importante como Alianza Lima, da que hablar luego de cada encuentro. "También entiendo que las criticas son para vender", apunto el central. Los 'blanquiazules' tendrán la oportunidad de levantarse en el Apertura este fin de semana ante UTC de Cajamarca en Matute.

Si el cuadro de Russo obtiene los tres puntos del triunfo, podría volver a meterse en la pelea del Torneo Apertura, siempre y cuando los primeros de la tabla (Sporting Cristal y Binacional) cedan algunos puntos por la fecha 7 del campeonato.

