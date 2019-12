Dentro de muy poco GOLPERÚ [EN VIVO] EN DIRECTO y ONLINE transmitirá, Alianza Lima vs. Sporting Cristal, partidazo que busca definir al finalista de la Liga 1 Movistar que disputará el título ante Deportivo Binacional. Dicho partido está programado para las 15:30 horas y se realizará en el Alejandro Villanueva (Matute) del barrio de La Victoria. El Bocón te enseña cómo y dónde ver la transmisión del encuentro por distintas apps legales y sobre todo desde la comodidad de tu teléfono celular. Además aquí podrás seguir el MINUTO a MINUTO de este cotejo entre los blanquiazules y celestes.

¿Dónde y cómo ver GOLPERÚ EN VIVO?

En primer lugar debes saber que Gol Perú (Canal 14 de Movistar) es el único canal oficial del fútbol peruano. Aquí podrás seguir en vivo y en directo todos los paridos de la Liga 1 Movistar, Liga 2 y Copa Bicentenario 2019 de principio a fin. Además, Latina también transmitirá algunos encuentros importantes de la Liga 1.

Para ver otros eventos deportivos como la Copa Perú 2019 puedes seguir las transmisiones que hacen vía Facebook Live las páginas de Copa Perú, Roliz Tv, Miguel Grau de Deportes (Apurímac) y Piura TV. Además de otras señales gratuitas que puedas encontrar en Facebook.

Pero, si no te encuentras al alcance de una pc o un televisor puedes disfrutar de las transmisiones de fútbol en vivo a través de la aplicación que te ofrece Fútbol Movistar, sobre todo para ver los partidos de la Liga 1, Liga 2 y Copa Bicentenario 2019. Estas son las vías más seguras que puedes encontrar desde Google y que están libre de virus que puedan dañar tu computadora o tu smartphone.

Más horarios en el mundo para seguir el Alianza Lima vs. Unión Comercio EN VIVO:

Perú | 15:30 horas

Chile | 17:30 horas

Argentina | 17:30 horas

Colombia | 15:30 horas

México | 14:30 horas

Brasil | 17:30 horas

España | 22:30 horas

Uruguay | 17:30 horas

Más canales en todo el mundo para ver el Alianza Lima vs. Unión Comercio:

Argentina | GolTV Latinoamerica

Bolivia | GolTV Latinoamerica

Chile | Peru Magico, GolTV Latinoamerica

Colombia | GolTV Latinoamerica

Costa Rica | GolTV Latinoamerica

República Dominicana | GolTV Latinoamerica

Ecuador | GolTV Latinoamerica

El Salvador | GolTV Latinoamerica

Guatemala | GolTV Latinoamerica

Honduras | GolTV Latinoamerica

Internacional | Fanatiz International, GOLTV Play, Bet365

México | GolTV Latinoamerica

Nicaragua | GolTV Latinoamerica

Panamá | GolTV Latinoamerica

Perú | GolTV Latinoamerica, Gol Peru

Estados Unidos | Peru Magico

Uruguay | GolTV Latinoamerica

Venezuela | GolTV Latinoamerica, Peru Magico

Alianza Lima: el plan de Pablo Bengoechea

En los primeros días de la semana, el comando técnico de Alianza Lima dispuso que la primera línea de volantes sea mixta; es decir, con un jugador neto de recuperación y otro que haga la doble función: quitar y crear.

No obstante, conforme pasaron los las horas y los días, y teniendo en cuenta el poderío ofensivo de Sporting Cristal, el CT íntimo se decidió finalmente por colocar dos hombres netamente de marca. Los elegidos,en ese sentido, fueron Aldair Fuentes y Wilder Cartagena, quien se metió al once por Luis Ramírez. La decisión de colocar dos ‘perros de presa’ es mermar las embestidas de los atacantes celestes. No es novedad que los rimenses tienen una ofensiva de temer. Bueno, serán detenidos.

Adrián Balboa, una de las cartas de gol de Pablo Bengoechea habló en la previa del partido: "Va a ser un partido muy parejo, donde los dos equipos van a salir a ganar. En el primer partido, por más que saques diferencias de goles, no va a ser tan importante como el segundo”.

Sporting Cristal: el tridente de Manuel Barreto

Sporting Cristal quiere repetir lo sucedido el año pasado en la final y pasarle por encima a Alianza Lima en Matute, ya que esta vez sí contarán los goles anotados. Por eso, el director técnico Manuel Barreto definió su once titular con un tridente demoledor: Christian Ortiz, Cristian Palacios y Christofer Gonzales.

Los tres estarán desde el inicio esta tarde con el único objetivo de inflar las redes de la portería protegida por Gallese. Con ellos en el campo, el arquero de los ‘grones’ tendrá que preocuparse no solo en las jugadas elaboradas, sino también en el tiro de larga distancia y la pelota detenida, dos de sus armas.

Alianza vs. Cristal: ver el estadio de Matute desde Google Maps:

