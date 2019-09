Vía GolPerú GRATIS, Sporting Cristal 0-0 Deportivo Municipal [EN VIVO] Partido por el Torneo Clausura

Sporting Cristal choca hoy 15 de setiembre ante Deportivo Municipal desde las 16:00 horas en el Segundo Arana Torres de Huacho por la fecha 7 del Torneo Clausura. A continuación te contamos dónde y cómo ver este partido desde tu celular.

Sporting Cristal vivió una semana complicada con la salida de Claudio Vivas del banquillo y ahora será el debut de Manuel Barreto. Los celestes necesitan un triunfo si o sí para trepar en la tabla y así no perderle el paso a Universitario que hoy es puntero del Torneo Clausura.

Mira aquí el minuto del Sporting Cristal vs. Municipal:

Alineaciones confirmadas

Deportivo Municipal: S. Rivadeneyra, E. Rabanal, D. Cabrera, A. Zela, A. Torres, C. Flores, A. Torres, R. Buitrago, P. Larrauri, J. Bogado y M. Succar.

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, G. Chávez, O. Merlo, J. Céspedes, H. Calcaterra, J. Cazulo, C. Gonzales, C. Palacios, C. Ortíz y C. Olivares.

Sporting Cristal vs. Municipal: canales para ver el duelo

El partido por el Torneo Clausura entre Sporting Cristal y Deportivo Municipal lo puedes seguir a través de Gol Perú (Canal 14 de Movistar).

1. Gol Perú Móvil y Movistar Deportes En Vivo: En esta aplicación podrás disfrutar de los partidos de la selección peruana, además de ver los duelos en vivo y en directo de la Liga 1 y Liga 2 Movistar.

Perú vs. Ecuador: canales y apps para que no te pierdas el partido

SportTV Live: Te permite tener acceso a varios canales deportivos para ver las grandes ligas europeas, la Champions y los partidos de distintos clubes en el mundo. No requiere registro y es totalmente gratuita.

Horas en el mundo para ver el partido:

Sporting Cristal vs. Municipal: horarios del partido

México - 4:00 p.m.

Ecuador - 4:00 p.m.

Perú - 4:00 p.m.

Colombia - 4:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Bolivia - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Argentina - 6:00 p.m.

Chile - 6:00 p.m

Uruguay - 6:00 p.m.

España - 1:00 a.m. (lunes 16 de septiembre)

Presentación de Manuel Barreto en sociedad de Sporting Cristal:

Manuel Barreto asumirá el cargo en medio de una irregularidad de resultados, como el empate ante Cantolao en su reciente presentación en el certamen. Y a ello se suma la dura eliminación de la Copa Bicentenario a manos del Atlético Grau, de la Segunda División.

Sporting Cristal irá a Huacho y tendrá una nueva oportunidad de acercarse a la parte alta de la tabla. Y para ello no hay otro resultado que no sea el triunfo. El elenco celeste marcha en el séptimo casillero con 10 puntos.

El presente de Deportivo Municipal tampoco es el de los mejores. Al conjunto edil, la Comisión de Concesión de Licencias de la FPF le restó dos puntos por incumplimiento de pago a los jugadores del mes de julio.

"Hubo una conservación con la directiva y hay un compromiso que se debe cumplir. Tienen las mejores intenciones, pero hay situaciones en la que los esfuerzos no bastan y se necesitan actos concretos", afirmó sobre el tema Adrián Zela, jugador de Deportivo Municipal, a Las Voces del Fútbol.

Asi se ve el segundo Arana Torres desde Google Maps: