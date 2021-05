Sporting Cristal vs. Cusco FC se enfrentan por la jornada 7 de la fase 1 de la Liga 1 en el estadio Miguel Grau del Callao. El equipo dirigido por Roberto Mosquera es el gran favorito para el partido luego de ser el líder del Grupo B; sin embargo, los cusqueños quieren arruinarles las racha positiva que tienen en el torneo.

Los celestes llegan al encuentro luego de sumar su primer punto en la Copa Libertadores. Empataron a cero ante Rentistas en Montevideo y complicó sus oportunidades de acceder a los octavos de final de la competición.

Sporting Cristal vs. Cusco FC: horarios y canales

Perú: 15:30 / GOLPERU

México: 15:30

Colombia: 15:30

Argentina: 17:30

Chile: 17:30

Ecuador: 15:30

Uruguay: 17:30

Bolivia: 16:30

Venezuela: 17:30

Roberto Mosquera se mostró incómodo tras el partido internacional, pero explicó que no renunciarán a su juego. “No todo en el partido es mano a mano. No creo equivocarme a decir que hoy día hicimos una buena presentación, pese a que estamos diezmados”, dijo.

Por su parte, Cusco FC necesita sumar si quiere posicionarse en la parte alta del Grupo B. Empataron en la jornada anterior ante la Universidad César Vallejo (1-1) y ven el partido ante Cristal como una oportunidad para demostrar que mejorarán.

Claudio Vivas, DT de Cusco y exSporting Cristal, comentó sus sensaciones en una entrevista con “Las Voces del Fútbol”. “Significa un partido más en la competencia”, dijo el argentino.

El que fue encargado de las divisiones menores de Boca Juniors, explicó que “enfrentarán al mejor equipo del Perú”. “El partido será muy complicado”, agregó.

Sporting Cristal es el único puntero del grupo con 18 unidades, mientras que Cusco FC se ubica en la séptima posicione con tan solo cuatro puntos.