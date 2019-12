Golazo Solitario | ‘Un sin fin de finales’, por Gerardo Carpio

Muy lejos de nuestra patria, exactamente a la vuelta del globo terráqueo, un peruano se juega su propia final. Sueña con emular la gesta de Paolo Guerrero de hace siete años. André Carrillo debuta en el Mundial de Clubes con el Al Halil, sin imaginar lo que está sucediendo en su patria, con el equipo de sus amores y con el archirrival de siempre. Mentalizado para vencer al Esperance africano y chocar luego con el Flamengo de ‘Gabigol’, la ‘Culebra’ no tiene en mente sobre los gritos ahogados de Pablo Bengoechea o sobre el caos que originó Gremco en el club estudiantil. Son finales distintas, pero finales, al fin y al cabo.

El estratega de Alianza Lima pegó el grito en el cielo una vez más. Ya ha sido costumbre sus continuas quejas a lo largo del campeonato, sobre todo hacia los árbitros. Enterado de que el juez principal del duelo de mañana ante Deportivo Binacional no tendrá nacionalidad peruana, cargó contra los que lo designaron. “Es una nueva improvisación”, atinó a decir el entrenador uruguayo. ¿Suma sus reclamos a estas alturas del partido? No. Más allá de que si hubo o no errores arbitrales durante toda la Liga 1, lo cierto es que este tipo de opiniones no sirve de nada cuando el equipo blanquiazul necesita concentrarse netamente en remontar un 1-4 adverso para poder dar la vuelta olímpica en su Matute querido, para alegría de su hinchada.

Y mientras que esto sucedía con los ‘compadres’ íntimos, en la vereda de al frente, las disputas dirigenciales entre las Administraciones de Gremco y Solución y Desarrollo de los Leguía parece llegar a su máxima ebullición, con el reingreso de los primeros al club a partir de febrero del 2020 y con la petición de una Junta de Acreedores para que éstos últimos dejen las riendas del club. Esto puede originar que el plan deportivo quede en el limbo, y las contrataciones para la siguiente temporada, prioridad para una institución como Universitario, queden sin efecto, generando así un nuevo caos para el año venidero y sin una posibilidad para tentar siquiera el título nacional, esquivo desde el 2013.

Así están los rivales más acérrimos de nuestra pelota. Con sus propios lios. El hincha tan solo espera que haya un final feliz.

