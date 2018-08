​Gol Perú se disculpó con Emanuel Herrera y jugador respondió así

Emanuel Herrera pasó un momento extraño durante la última fecha del torneo apertura, donde Sporting Cristal venció 0-1 a Ayacucho FC en su propia cancha, el delantero celeste fue interceptado por un periodista cuando abandonaba la cancha para realizar la entrevista de rigor con la 'figura de la fecha', pero esta duró unos segundos siendo tomada por algunos como una falta de respeto.

Gol Perú se disculpó con Emanuel Herrera

Un día después de la buena victoria en provincia, el delantero de Sporting Cristal fue entrevistado nuevamente por las cámaras de Gol Perú, aceptando las disculpas y entendiendo que si la situación se dio de esa manera fue por los 'tiempos' de la televisión en vivo. '¿Eh?', se escuchó decir a Emanuel Herrera mientras soltaba algunas risas.

'Me lo tomé con gracia porque me di cuenta que le habían dicho algo al periodista. Es una lástima que pasen esas cosas. Muchos amigos me preguntaron qué había pasado y por qué pasa eso acá, pero les dije que no fue a propósito', señaló el goleador celeste a Gol Perú.

Emanuel Herrera se ha convertido en el delantero más importante de Sporting Cristal y el Descentralizado 2018, con 18 anotaciones el ariete es el goleador absoluto de la temporada.

'Faltan 3 partidos. Estamos contentos con el trabajo que venimos haciendo, pero hay que seguir trabajando porque estamos ahí de ganar el Apertura. Tuve la suerte de meter el gol, pero el triunfo es de todos. El esfuerzo fue muy grande, no es fácil jugar acá. El viaje que hicimos, la altura la cancha', dijo Emanuel Herrera en relación a la ventaja que tienen los rimenses a pocas fechas de culminar el Torneo Apertura.

VIDEO: GOLPERÚ