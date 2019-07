​Gol Perú En vivo| Lorena Álvarez se refirió al caso de machismo denunciado por Alexandra del Solar | FOTO

Lorena Álvarez se refirió al caso de machismo denunciado por Alexandra del Solar durante su presencia en Gol Perú En vivo. La figura de Latina salió para defender la libertad de opinión de su colega, luego de haber pasado un momento incómodo cuando sus compañeros se encontraban entrevistando a Ricardo Gareca.

Alexandra del Solar firme y directa hace valer su derecho:

"Me obviaron, yo pintada estoy acá. ¿Y yo bien gracias, me obviaron. Me ha parecido muy mal que me hayan obviado, machismo total de los tres ¿Yo estoy pintada acá" pic.twitter.com/dC4ZxyYs6E — Peruano Comunica (@PeruanoComunica) 13 de julio de 2019

'Las mujeres "estallamos"?. Yo diría que Alexandra se hizo respetar', escribió la conductora de Latina en su cuenta oficial de Twitter luego de leer una noticia donde dejaban mal parada a la conductora de Gol Perú.

Como se recuerda Alexandra del Solar se quejó en la emisión de Gol Noticias en Gol Perú en vivo luego de sentirse ignorada durante una entrevista a Ricardo Gareca. 'Me obviaron, yo pintada estoy acá. ¿Y yo bien gracias, me obviaron. Me ha parecido muy mal que me hayan obviado, machismo total de los tres ¿Yo estoy pintada acá?', dijo la conductora mientras Bruno Ginocchio trata de disimular el fastidio de su compañera.

