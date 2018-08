Gino Guerrero confirma que varios clubes intentan ficharlo para el Clausura

¿Pega la vuelta? El delantero peruano, Gino Guerrero, estaría de vuelta por el país para continuar su carrera como futbolista profesional. Luego de su salida del Guaraní de Paraguay por presuntamente violar a una señorita, la rescisión de contrato fue inmediata y el jugador se encuentra en Paraguay solucionando algunos temas personales.

"Hay unos cuantos equipos interesados, se está analizando el tema familiar, ya que me gustaría pasar tiempo con mi hija en Lima. Hay interés de los equipo grandes", declaró Guerrero a Radio Ovación. Sin embargo, las ofertas no solo serían en Lima, sino que el FBC Melgar también tendría todo listo para enviarle el contrato al delantero.

"Todavía no he firmado, estoy en Paraguay resolviendo unos asuntos", agregó. El ex delantero de UTC descartó una oferta que tenía en Paraguay ya que el tema económico no alcanzaba el valor que tenía.

¿Alianza Lima o Univesitario?

Tras las declaraciones de Gino Guerrero y el interés de los equipos 'grandes', hace referencia a los 'compadres', pero que tan cierto puede resultar. En Alianza Lima están buscando un suplente para Maurcio Affonso, hasta hace algunos días, la directiva blanquiazul luchaba por fichar a Beto Da Silva, por lo que Guerrero sería una opción.

Por el lado de Universitario, están esperando el documento oficial de la FPF para poder contratar a su primer refuerzo en el 2018 y se conoce que la zona que necesita un jugador de manera urgente es el ataque. También, Guerrero se podría manejar como opción para reemplazar a Daniel Chávez.

