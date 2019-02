Gianfranco Chávez revela su fórmula para anular a Mauricio Affonso

Mauricio Affonso fue uno de los jugadores de Alianza Lima que nos apareció en el duelo contra Sporting Cristal, uno de los motivos fue el buen trabajo que realizó Gianfranco Chávez en la primera línea celeste. Casualmente el joven defensa fue entrevistado luego de su performance en el estadio Nacional, revelando qué fue lo que tuvo que cumplir para anular al '9' íntimo.

Chávez revela fórmula para anular a Affonso

'Lo practique y vi videos de Omar del partido anterior para controlar a Affonso, eso me ayudó para estar muy atento. Él (Merlo), me dijo que no me pegue mucho, ya que es un jugador que te utiliza para pararla de pecho y girar. Seguí los consejos de mis compañeros para hacerlo de la mejor manera, les agradezco por la confianza que me dieron', declaró Gianfranco Chávez a Ovación.

En el calentamiento, el defensa Renzo Revoredo, quien iba a ser titular junto a Omar Merlo, se sintió. De inmediato, el técnico Claudio Vivas le dio la posta al joven Gianfranco Chávez, que solo tenía un partido en Primera y vaya que no decepcionó ante un rival como Alianza Lima.

'Aproveché la oportunidad. Le dedico este partido a mi familia. Renzo (Revoredo) se sintió y el profesor me dijo que esté a la expectativa y se dio. Alianza tiene jugadores altos, nos ayudamos y gracias a Dios pude hacer un buen partido', confesó el zaguero de Sporting Cristal.