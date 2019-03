​Germán Pacheco previo a duelo con Alianza Lima: 'Pesa jugar en 'Matute''

Germán Pacheco volverá a pisar el gramado de juego del estadio Alejandro Villanueva, esta vez el atacante no defenderá los colores de Alianza Lima si no los de la Universidad César Vallejo en uno de los duelos por la fecha 3 de la Liga 1.

Pesa jugar en 'Matute'

'Pesa jugar en Matute. Cuando las cosas están bien, la gente te lo hace saber. Cuando fallas dos pases seguidos, la gente se pone media complicada. Es un lugar donde uno salió campeón y dejó grandes amigos, pero en este momento me debo a Vallejo', afirmó Germán Pacheco para GolPerú.

Germán Pacheco dejó una huella profunda en Alianza Lima. Sus goles en pelota parada y su experiencia para darle una estrella más al club no han sido olvidados por los hinchas. Por eso, en consonancia con ese cariño, ‘Pachegol’ no sabe si cantar o no un gol el fin de semana con la camiseta de César Vallejo.

'Si le hago un gol a Alianza Lima, no sé si lo celebre. Dependerá mucho del momento, nunca falta gente que ve mal que ya no estés en el club', aseguró el delantero que apunta como titular en el frente de ataque 'poeta'.