Germán Leguía: "Yo critico a Córdova por no saber manejar el grupo y ser improvisado en su alineación"

El ex gerente de Universitario de Deportes, Germán Leguía manifestó su malestar no solo por el nivel futbolístico mostrado por la crema sino también la forma como algunos hinchas ingresaron hoy a Campo Mar. "Eso no se puede permitir. Esta mal en todo sentido. La violencia no va con el fútbol", apuntó.

Sobre sus críticas al nivel mostrado por la crema, Leguía fue directamente a la función del técnico Nicolás Córdova. "Yo lo critico por no saber manejar el grupo y no encontrar un once ideal después de 14 partidos que lleva dirigiendo. A Javier (Chirinos) le cortaron la cabeza a los tres partidos cuando el conoce el camarín y la mayoría de jugadores. Por eso te digo que la administración no sabe nada de fútbol", apuntó.

En cuanto otras cosas que debe hacerse responsable el técnico chileno, Leguía apuntó. "Yo le pido que arme bien su equipo y que no improvise. Valverde tiene que jugar y debe volver Corzo y el ‘Mudo’ que acá se pasea. Manicero es más diez que Lavandeira y Denis debe jugar con el panameño Quintero. Que siente a Figuera que todo lo ve pegar, ahi está Romero. A Núñez que no lo queme más, que lo ubique en su posición de volante.

Por la cabeza de 'Cocoliche' no está la palabra descenso. "Nada que ver. Ganamos dos partidos seguidos y estamos arriba. Hay equipos peores que la ‘U’. Que Córdova entienda que está en el club más grande del Perú en un torneo bajo y que le dé gracias a Dios que los clubes que están peleando la baja, no han podido jugar de local en sus estadio, de lo contrario, ahorita estuviéramos más jodidos", concluyó.