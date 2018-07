Germán Leguía: "La 'U' tiene problemas desde que llegó Pedro Troglio"

Puede sonar alarmista, pero el presente de Universitario de Deportes es para preocuparse pues el fantasma del descenso sí que acecha. Sin una regularidad en los resultados y sin un plantel sólido que sepa capear el temporal, el pesimismo se apodera de muchos hinchas cremas.

Con poca objetividad debido a la ojeriza que tiene hacia el argentino, para Germán Leguía el mal momento de la 'U' tiene nombre y apellido: Pedro Troglio, hoy en Gimnasia y Esgrima La Plata.

"La 'U' tiene problemas desde que llegó Pedro Troglio, le hizo un gran daño al club. Este equipo bien entrenado puede dar pelea. Desde que llegó Troglio este equipo está mal entrenado", disparó el exdirectivo crema en Fox Sports Radio Perú.

El popular 'Cocoliche' también manifestó que confía en que los jóvenes que conforman el plantel merengue puedan explotar. Eso sí, lo harán, según él, siempre y cuando jueguen en las posiciones correctas.

"Es un momento difícil para la 'U', para todos los que somos hinchas. Pero hay que confiar en estos chicos, saber ponerlos en los sitios que deben jugar, a veces hacen muchos experimentos con jóvenes", apuntó.

"Es el caso de (Anthony) Osorio, uno no sabe de qué juega, si por la derecha, la izquierda o de diez, y él es nueve. Es ahí donde tiene que jugar. A mí los inventos no me gustan", concluyó Leguía.