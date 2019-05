Germán Leguía: "Si Diego Haro no era el árbitro, Municipal le metía seis a Universitario"

No le perdona nada. Tras la dura caída de Universitario ante Deportivo Municipal por 4-2 en el estadio Monumental, el exadministrador crema. Germán Leguía, criticó duramente el trabajo que está teniendo el plantel merengue que dirige Nicolás Córdova.

"Es lamentable lo que pasa en Universitario, es un equipo que no juega a nada. No es posible que la 'U' le gane a Pirata y su mejor jugador termine siendo el arquero Carvallo. El año pasado fue igual ya que Zubczuk nos salvó de la baja. Si en tu equipo el mejor de la cancha es el arquero, entonces el equipo no juega a nada", disparó el exdirigente en radio Ovación.

Asimismo, Leguía dijo que si no estaba Diego Haro dirigiendo el partido, Municipal le metía seis a la 'U'. "No sé qué están pensando en Universitario, porque no puede ser posible que sigan manteniendo a un entrenador como Córdova que no muestra nada de nada", agregó.

Finalmente, el popular 'Cocoliche' cree que existe algo extraño detrás del contrato que tiene el técnico chileno. "Resulta todo muy raro porque la misma empresa que trajo a Córdova, puso jugadores en la 'U', entonces algo tiene que existir detrás de todo esto y habría que investigar quién se está beneficiando con ese contrato", culminó.

