Germán Leguía exige a la administración que reclame a FIFA por venta de Christofer Gonzales

Universitario de Deportes está en pie de guerra por Cristhofer Gonzales. Es que los cremas aducen que hubo 'cabezazo' por parte de Colo Colo de Chile en la transferencia del ex jugador crema a Sporting Cristal. Según el ex gerente deportivo. Germán Leguía que estuvo en la administración en la época que 'Canchita', si hubo una venta del club 'Cacique' a los rimenses, los cremas deben recibir 600 mil dólares por una cláusula donde la 'U' recibiría el 50% de una futura venta del Colo Colo a otro club del extranjero.

"Deben reclamarle a FIFA o preguntarle al abogado español Juan de Dios Crespo que es muy amigo de 'Chemo'. Pero tienen menos idea de fútbol que yo de alpinismo. Que Carlos Moreno busque el contrato, o seguro ya lo perdieron . Ellos tienen que darse cuenta, por algo están ahí. El trueque o cambiar un jugador por otro, no está permitido por FIFA", disparó 'Cocoliche'.

-Dicen que por culpa de su administración, la 'U' no cobrará ni un dólar.

-¿Qué?. Están coj...Todo está mal manejado, hasta las hue...Tienen que cobrarle a Colo Colo, reclamarle a la FIFA pero no tienen ni idea.

-¿Cómo se dio esa transferencia de 'Canchita' a Colo Colo?.

-El abogado Nicolás Ramos y Pepe Chacón, representante de 'Canchita' viajaron he hicieron todo. Una parte en la mano. Nosotros cobramos 500 mil dólares y se quedó que si lo vendían, había un plus de 800 mil dólares o el 50% de dicha transferencia. La actual administración debió pitear desde que lo prestaron a Melgar y Sport Rosario. Se durmieron porque no saben donde están parados.

-El trueque nunca estuvo contemplado en ese documento.

-Eso no es aceptado por FIFA. Deben reclamar con el abogado Crespo que es muy amigo de 'Chemo' Del Solar y nos ganó el caso Polo. 'Chemo' puede asesorarlos porque tiene muchos amigos conocidos y sabe como es el tema. Nosotros en el caso Polo nos la jugamos y cobramos un millón quinientos mil euros. Es cuestión de 5 minutos, preguntarle a Crespo y que les diga 'si procede o no' el tema para un reclamo formal en FIFA. Si es venta y se dio por un millón doscientos mil dólares de Colo Colo a Cristal, le debe tocar 600 mil dólares a Universitario.

-¿Cómo avizoras el futuro?

-Hay desorden. Sacan a Chirnos entra Pajuelo. Yo veo el futuro feo. No tienen ni idea de lo que están haciendo. No saben que contratan y van a jugar a la 'garra'