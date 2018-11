Germán Leguía exige a Córdova que haga jugar al 'Loco' Vargas

En Universitario de Deportes hay un hombre que ha quedado completamente relegado: Juan Manuel Vargas. El defensor no juega desde el 29 de setiembre contra Ayacucho FC, cuando jugó solo 45 minutos. Desde allí, Nicolás Córdova lo ha tenido en el banco de suplentes o fuera de la lista de convocados.

Por ello, Germán Leguía, un referente en tienda crema, ha pedido que Juan Manuel Vargas vuelva al once titular o, en el peor de los casos, al menos esté dentro de los 18 convocados: "Juan Manuel (Vargas) merece respeto porque se trata de un jugador con un gran recorrido internacional. Siempre lo he dicho, es un jugador que siempre debe estar en el once titular o dentro de los dieciocho. Impone respeto y experiencia a los más chicos", afirmó Leguía para EL BOCÓN.

Pero no solo habló de la situación de Juan Manuel Vargas, sino que admeás apoyó el buen momento de Patrick Zubczuk y señaló que debe seguir siendo el arquero titular: "Lo ha demostrado en el Clásico, y lo deben seguir respaldando. Está tapando muy bien... Y pensar que yo fui quien peleó para que se quede y no lo presten, porque lo querían mandar a provincia. Ha salvado a la ‘U’ en un montón de partidos. Viene demostrando que está a la altura de los grandes arqueros. Tres partidos por lo menos los ganó él", agregó Leguía.

