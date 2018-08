Germán Leguía aseguró que el técnico Córdova debe dejar de llorar y criticar a los jóvenes

El ex gerente de Universitario de Deportes, Germán Leguía lamentó que el técnico Nicolás Córdova se queje del plantel de jóvenes en Ate. Según el ex jugador el técnico chileno sabía donde venía y lo que debe hacer es trabajar en silencio para que la institución merengue logre los resultados esperados y salvarse en el tema del descenso que tanto lo compromete. “Él debe poner el pecho por sus jugadores . Si va a llorar no hubiera venido. Está igualito quePedro Troglio, quien cag... a la ‘U’. Acá a los chicos no le debe echar la culpa de las cosas. Más bien debe cuidarlos y tratar que el equipo logre una solidez en todas las líneas, dijo ‘Cocoliche’.

Leguía aseguró que las palabras de Córdova afectan a cualquiera. “Los jóvenes se sienten mal y no puede poner el parche antes de tiempo. Acá se debió traer un técnico con espalda ancha, que se la 'banque' (apoye) y no llore en cada derrota del equipo”, sugerió y apuntó directamente a lo visto frente a Sporting Cristal, en un partido que era complicado por la diferencia de presupuesto e inversión de ambos clubes.

"Para nadie es un secreto que Cristal es candidato siempre por presupuesto y plantilla. Tiene mayor inversión que Universitario pero pese a ello, la 'U' le hizo la pelea hasta donde pudo. Aquí el tema es administrativo. No supieron evitar una sanción de no contratar que a la larga le está perjudicando a la institución. Sin embargo, la 'U' saldrá adelante porque tendrá poder de reacción y eso dependerá de los propios jugadores. No queda otra que reaccionar y empezar a ganar como sea", concluyó Germán Leguía.