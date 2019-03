¿Germán Denis va por el récord de Herrera? Esto responde el 'Tanque'

Está en racha. El delantero de Universitario de Deportes, Germán Denis le dio el triunfo a los cremas en el últmo encuentro ante Carlos A. Mannucci y así mantuvo el primer lugar en la tabla de goleadores de la Liga 1.

Tras el encuentro ante el elenco 'Carlista', el 'Tanque' argentino fue asediado por la prensa y al ser consultado sobre la posibilidad de romper el récord de su compatriota Emanuel Herrera afirmó que prefiere que sea el año de la 'U'.

"Lo único que quiero es que sea el año de la 'U', no me interesa que sea el año de Denis. Que si me va bien y hago goles es porque el equipo crea situaciones justas para que yo tenga la posibilidad, pero no me interesa eso, solo busco algo que está más allá de de lo personal", expresó el atacante gaucho.

Denis está imparable

Cabe resaltar que desde el inicio de la Liga 1 hasta el momento Germán Denis ha marcado en todos los partidos disputados por Universitario. El argentino de 37 años lidera la tabla de goleadores con 5 dianas y detrás se encuentran Donald Millán (4), Kevin Quevedo (4), entre otros.

