Germán Denis tras dejar Universitario: "Me quedo con la grandeza de su hinchada que todas las fechas hizo banderazos"

Se va con los mejores recuerdos. Este jueves, Germán Denis dejó de ser jugador de Universitario luego vestir un año la camiseta del cuadro merengue en la Liga 1. El atacante argentino recordó los mejores momentos que vivió con el conjunto crema y destaco la grandeza de su hinchada.

"El momento más lindo que pasé en la 'U' fue cuando la hinchada hizo banderazos todas las fechas en las calles y afuera del hotel de concentración. Nosotros salimos de un momento difícil y tengo los mejores recuerdos de los hinchas", dijo Germán Denis en RPP Noticias.

Asimismo, el atacante argentino dijo que cuando fichó por Universitario, no sabía exactamente qué significaba el club y que es distinto vivir el día a día. "Sabía que la U era grande, pero vivirlo cada día es espectacular. No me imagino pelear el campeonato con toda esta hinchada, me hubiese gustado conseguir la 27 con el club", agregó en sus declaraciones.

Germán Denis se va de Universitario con 16 goles, llegó al conjunto de Ate para salvar el descenso del club y rápidamente se ganó el cariño de la hinchada.

