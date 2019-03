Germán Denis: "Soy un pasional del gol"

Los goles hay que gritarlos como se debe, con sangre caliente y corazón abierto. Ese es el pensar de Germán Denis, el goleador de Universitario de Deportes que ya lleva cinco festejos en el año y sigue con su olfato goleador intacto apesar de sus 37 años.

Sin duda, el hincha crema se ilusiona con el ‘Tanque’ y ya algunos en redes sociales lo empiezan a comparar con Teodoro ‘Lolo’ Fernández. “Él (Denis) lleva la 18 en la espalda porque vale por dos 9”, escribe en redes, el hincha merengue Raúl Ángulo Córdova.

Y no es para menos, Denis se está ganando el cariño del hincha de la ‘U’ que le retribuye con aplausos su sacrificio y entrega, cuando fue reemplazado a los 80’ de juego por Anthony Osorio. “Yo soy un delantero muy pasional para celebrar los goles. Es que me emociono mucho y se tiene que celebrarse así. El equipo se entregó al máximo y los goles son parte del trabajo que venimos realizando. Uno está contento por los goles y ver feliz a la hinchada. Ellos se merecen todo”, dijo el delantero argentino que dejó picando un sentir que es importante.“No me interesa que sea el año de Denis, sino el año de la U’, dijo después de anotar su onceavo gol en el año.

POR LA MARCA ROJA..

Como se recuerda, Denis llegó al Perú el 23 de agosto del 2018 para ganarse el cariño de la afición crema. Jugó 12 partidos en el Clausura donde anotó 6 goles y ya lleva 5 en el Apertura 2019 con cuatro jugados, 1.25% de efectividad.

Denis ha igualado los goles que hizo con Colón Santa Fe 2005-2006 donde en 36 partidos hizo 11 goles. El 'Tanque' argentino ha superado el número de goles que anotó en el Udinese de Italia 2010-2011, 2011-2012 y Lanús con 6 goles en la temporada 2016-2017, 2017-2018 Sacando la marca en Atalanta de Italia con 54 goles, su primer gran momento fue junto a Independiente en el 2006-2007 y 2008-2009 donde anotó 37 goles en 70 partidos.

Trascendió que el mayor deseo del ‘Tanque’ con la ‘U’ sería superar la marca del ‘Rojo’ de Avellaneda. Ya lleva 11, faltan 26 goles pero mucho por jugarse ¿Podrá lograrlo?.