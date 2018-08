Germán Denis se confiesó con el Bocón y dijo que Juan Vargas es un genio

Para EL BOCÓN no hay imposibles y mucho menos cuando se trata de un goleador que tuve la suerte de ver jugar desde la tribuna cuando radicaba por tierras gauchas. Diez de la mañana de ayer y el lobby del Hotel Sonesta fue testigo del diálogo con Germán Denis, quien de buena onda nos estrecha la mano cuando nos ve acercarnos hacia él. El ‘Tanque’ está vestido a la europea, con una casaca Dolce & Gabbana a la espera de su representante para retirarse a disfrutar de su día de descanso. Empieza la charla de manera informal, como para romper el hielo y conocer el pensar del ‘9’ de Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura.

EL BOCÓN se le acerca con la pregunta rápida y directa, al verlo sentado en el lujoso hotel de San Isidro, donde reside hasta conseguir un departamento en Miraflores.

-Tuve la suerte de verte jugar en Lanús y Colón cuando vivía por Argentina, fue tu mejor momento futbolístico...

No tanto como mi primer pasar por Independiente (2006-2008), donde tuve la suerte de anotar 37 goles. Ese año me valió para poder llegar al Napoli de Italia, pero mi mejor año y mayor tiempo lo pasé en el Atalanta. Fueron seis años fantásticos.

El ‘Tanque’ mira su celular, seguramente viendo su publicación en su red social postriunfo de Universitario de Deportes ante Comerciantes Unidos en Guadalupe. “Y dale ‘U’... Gran triunfo, muchachos”, se reflejaba en su celular de última generación valorando lo hecho por sus compañeros de equipo, en este tramo del año donde muchas veces la presión y ansiedad pueden más que la razón. Y es que pese a que recién llegó a Ate, se siente como en casa, contento con el grupo humano que viene sudando la gota gorda en Campo Mar para salir de este mal momento en la lucha por el descenso. Por ello, el triunfo ante Comerciantes era para festejar por la garra y coraje mostrado por los merengues para finalizar con una sonrisa el Apertura.

¿Qué te pareció el partido?

Me gustó el triunfo del equipo con Comerciantes. Fue un partido raro, porque siete goles en menos de 45 minutos no se ve muy seguido, no se da muy fácilmente en el fútbol actual, donde todo se hace muy cerrado. Los equipos se cuidan mucho. Pero lo importante fue que se ganó y se mostró una gran mejoría futbolística. Vamos saliendo poco a poco.

¿QUÉ LE SUMARÁ DENIS?

He venido a aportar mi granito de arena, como se dice. Universitario es un club grande del Perú. Demostraré que soy una persona que se esfuerza siempre por salir adelante. Espero esforzarme al máximo para brindar la mayor cantidad de goles posibles.

¿VISTE LA CANCHA EN GUADALUPE?

La observé en mal estado, muy dura. Acá en Perú deben hacer como hacen en Argentina con las canchas. Son trabajadas a la perfección.

¿QUÉ SABÍAS DEL FÚTBOL PERUANO Y CÓMO TE LLEVAS CON JUGAR EN ALTURA?

He visto poco del fútbol peruano, sé de Cristal, del clásico con Alianza y vamos a ver cómo me va en la altura. Espero no tener problema porque tuve la oportunidad de jugar en la altura cuando jugué Copa Sudamericana y Libertadores.

Sin duda, la presencia de Juan Manuel Vargas es aplaudida por el refuerzo de Universitario para el Clausura. “A Juan (Vargas) lo conozco de Colón de Santa Fe, es una gran persona y es un orgullo compartir nuevamente vestuario con él. Juan es un genio”, comentó el máximo goleador del fútbol argentino en el 2007 con la camiseta de Independiente, quien destacó la corrida del ‘Loco’ Vargas para el gol de Anthony Osorio en Guadalupe ante Comerciantes Unidos.

“Le puso fuerza y sacó el centro preciso para el gol. Es un jugador muy importante para nosotros, de una gran experiencia internacional”, indicó. Se cierra el diálogo por la llegada de su representante. Se le pide la foto de rigor con EL BOCÓN y el ‘9’, de manera humilde, accede para la réplica que quedará sentada para el diálogo informal con un delantero con cartel para Universitario de Deportes, en un momento donde la necesidad de triunfos se hace una constante en el inicio del Torneo Clausura. “Iniciamos con Melgar a 2000 y pico de altura, vamos a darlo todo para poder ganar. La ‘U’ se hará fuerte en el Clausura”, señaló el goleador con facha de actor de cine