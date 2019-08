Germán Denis enloquece a una multitud de hinchas de Reggina que lo esperaron en el aeropuerto | VIDEO

Germán Denis está muy ilusionado por iniciar una nueva etapa en su carrera. El delantero, quien vistió las prendas oficiales de Reggina en su arribo, fue alentado por un grupo de hinchas de la institución.

El ex Universitario de Deportes agradeció el recibimiento de los fanáticos del club. Es realmente muy hermoso, sabía que esta plaza es cálida, manifestó en las declaraciones recogidas por el portal Reggio TV.

Denis también expresó el deseo de ponerse a trabajar cuanto antes en su nuevo equipo. Tengo muchas ganas de empezar, estoy listo. He jugado hasta ahora, estoy disponible, aseguró el Tanque.

En las redes sociales, Reggina mostró al argentino de 37 años realizando las pruebas médicas de rigor. ¿Alguna vez has visto un tanque pedaleando?, indica el mensaje publicado.

De otro lado, Denis admitió que la negociación no fue fácil. Universitario no quería dejarme ir. He aceptado este proyecto que en unos años tendrá que llevarnos lejos. Espero hacer muchos goles, indicó al atacante.

