Germán Denis: "Me estoy sintiendo parte del proyecto"

Germán Denis siente que su corazón es de color crema. Que cada esfuerzo que realiza en el campo y cada gol que anota con Universitario de Deportes no es en vano, por eso lo debe gritar con alma, corazón y vida. El‘Tanque’ de Ate de 37 años, con cinco festejos quiere quedarse por el cariño y amor a la camiseta merengue para jugar una Copa Sudamericana, pero además ya prepara su artillería para bombardear Matute.

“No tengo el tiempo exacto para dejar de jugar. Me estoy sintiendo parte del proyecto y feliz de ser partícipe de este momento de Universitario. No he conversado con los dirigentes para renovar pero me gustaría quedarme. Quiero seguir aportando”, disparó el ‘Tanque’ quien tiene contrato hasta fin de año con la ‘U’ y ya vive su primer clásico en el fútbol peruano, donde no habrá el aliento de la hinchada merengue.

“Uno toma el clásico a la altura de lo que significa. Un partido muy importante y es super beneficioso nuestro momento. Alianza no viene jugando como lo hacía y apesar que no estará nuestra hinchada, la ‘U’ tiene un equipo con mucha personalidad para jugar ante Alianza”, precisó a ‘Fútbol como Cancha’ de RPP el ‘9’ merengue quien destacó la victoria lograda sobre Cristal, hablando de su gol.

“Yo cuando pateo los penales miro las piernas de los arqueros. No tenía decidido ante Álvarez pero en un momento, se puso del lado derecho, se movió y le pegué fuerte”, indicó Denis.

La lesión de Alberto Rodríguez un dolor grande por lo que significa el ‘Mudo’ para el cuadro de Nicolás Córdova. “Una pena gigante porque se trata de un jugador con mucha jerarquía y personalidad. A Herrera le costó mucho superar a Alberto (Rodríguez) y sin duda, perdemos una pieza clave que esperamos no sentirla”, indicó.