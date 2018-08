Germán Denis: 'Llegaremos con Universitario a lo más alto a fin de año'

Germán Denis fue presentado como flamante refuerzo de Universitario de Deportes, delantero argentino es el llamado a meter los goles en el conjunto merengue para el Torneo Clausura, su experiencia lo avala, pero el poco ritmo con el que llega al equipo podría pasarle factura en los primeros compromisos.

'El Tanque' crema

'Gracias al hincha por el cariño. Estoy para dar una mano, para que el equipo llegue a lo más alto a fin de año. Lo vamos a lograr. En Argentina saben lo que significa Universitario de Deportes. El campeonato argentino terminó a fines de mayo y fue mi último partido. Me mantuve físicamente bien. Hice pretemporada con jugadores profesionales', declaró 'el Tanque'.

'No soy el salvador del equipo. Aquí no hay un Messi, no hay un Maradona todos tenemos que sacar adelante al equipo. Llegaremos con Universitario de Deportes a lo más alto a fin de año',

El 'Tanque' no juega desde mayo pasado. Eso no es todo, pues su último gol oficial lo hizo hace casi un año: exactamente el 16 septiembre de 2017. Se lo marcó a uno de sus exequipos: Independiente de Avellaneda.