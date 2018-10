​Germán Denis: "Estoy adaptado a Universitario, me siento en plenitud" [VIDEO]

Germán Denis volvió a darle una nueva victoria a Universitario de Deportes y se va ganando el cariño y el respeto del hincha estudiantil. Y lo está haciendo no solo por sus decisivos goles, sino por la actitud que muestra en el campo de juego, esa que le encanta al fanático merengue. Y lo hace, él asegura, porque se siente identificado con la camiseta crema.

"Jugar esta cantidad de minutos requiere preparación, pero me siento en plenitud. Estoy acostumbrado a jugar con equipos que corrían muchísimo y me tenía que sacrificar para defender. Estoy adaptado a este equipo", dijo en "Tiempo Extra" el argentino que no le corre al sobreesfuerzo.

"A veces me tiro atrás para darle un respiro al equipo y jugar con los extremos, quienes hicieron un buen partido. Soy '9' de área, pero trato de adaptarme a las circunstancias del juego", apuntó.

Por otro lado, el 'Tanque' indicó que durante los días previos estudiaron bien a los celestes, en base a eso planearon una estrategia y le dio resultados.

"El partido de hoy (martes) fue estudiado. Cristal tiene jerarquía. Sabíamos que ellos pensarían que íbamos a presionar alto. Queríamos ser un equipo corto y jugarles de contra golpe. El resultado se dio al final, pero esto lo estudiamos", señaló.

"Feliz por este triunfo contra un rival que manejó bien el balón en el 2T. Creo que a pesar del trámite, la actitud era fundamental. El marco del Monumental fue impresionante. Fue una fuerza más jugar con este público", añadió Germán Denis.