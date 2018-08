Germán Denis y la estadística que no le gustará a los hinchas de Universitario

La llegada de Germán Denis ha renovado la confianza del hincha de Universitario de Deportes de que mejores tiempos están por llegar. El atacante argentino, así lo ven los hinchas cremas, es la esperanza de gol que necesita con urgencia el equipo que dirige Nicolás Córdova.

No obstante, suele suceder que los aficionados valoran a un refuerzo deteniéndose más en su pasado (es decir, en qué equipos ha jugado) y no en su presente. Lo cierto es que si nos detenemos en la actualidad de Germán Denis, saltará una estadística que no le agradará al aficionado merengue.

Resulta que el 'Tanque' no juega desde mayo pasado. Eso no es todo, pues su último gol oficial lo hizo hace casi un año: exactamente el 16 septiembre de 2017. Se lo marcó a uno de sus exequipos: Independiente de Avellaneda.

En aquella oportunidad el delantero jugaba por Lanús, equipo que derrotó de visita al 'Rojo' por 0-1. Germán Denis anotó a los 96 minutos. ¿De cabeza? ¿De un fuerte derechazo en primera? ¿De una volea con pierna izquierda? No, anotó de penal.

El nuevo refuerzo crema también marcó su penúltimo gol fuera de casa con la camiseta de Lanús: su víctima fue Talleres de Córdoba, aunque en aquella ocasión el 'Granate' perdió 5-2. El partido se disputó el 26 de agosto de 2017. En resumen, el atacante de 36 años no llega a Unbiversitario precisamente con la mecha prendida.