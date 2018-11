Germán Denis: "En los Clásicos no se regala nada"

Germán Denis sabe que los Clásicos en el fútbol son especiales y más aún si enfrentará por primera vez a Alianza Lima en el fútbol peruano.El delantero de Universitario de Deportes afirmó. “Los clásicos no se juegan, se ganan. Sabemos la importancia que son a lo largo del fútbol esa clase de encuentros donde no se regala nada”, indicó el ‘9’ merengue que no duda en seguir aportando su cuota goleadora ante los blanquiazules.

Denis sabe que en Matute no tendrán el apoyo incondicional de su fiel hinchada, pero tiene claro algo que lo marcó por siempre en su trayectoria futbolística. “Universitario es un grupo muy fuerte, que tiene personalidad de pararse en cualquier lugar y sabe lo que se está jugando”, expresó y agregó que lo importante será la atención y la marca en los primeros minutos de juego en Matute. “Mucha actitud y temperamento” dijo el 'Tanque'.