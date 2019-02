Germán Denis aseguró que es buen asistidor

Germán Denis se consagró tras habilitar a Pablo Lavandeira y aseguró que el entendimiento futbolístico en Universitario de Deportes se va dando con el correr de los partidos.“Cuando no se puede convertir, hay que asistir. Pablo (Lavandeira) me había dado una gran pelota entre los centrales y me faltó tranquilidad para definir. Ahora me tocó darle un balón preciso y lo bueno que fue gol”, expresó el ‘Tanque’ motivado por el mejor entendimiento colectivo de la ‘U’.

Denis aseguró que la crema ha logrado compenetrar a jugadores de buen pie y desequilibrio. “No solo con ‘Chiquitin’, Pablo o Hohberg nos venimos compenetrando mejor. Hay una adaptacióin rápida con jugadores que ayudan mucho en lo colectivo”, indicó el delantero argentino.