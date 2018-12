Gerente de Sporting Cristal acusó a Colo Colo de distraer al equipo

Sporting Cristal definirá este domingo el título nacional ante Alianza Lima y está concentrado al máximo para lograr su estrella 19. Sin embargo, las informaciones sobre el interés de Colo Colo por Mario Salas continúan llegando a oídos del club y generan distracciones que no son adecuadas en esta instancia.

Ante ello, Carlos Benavides, gerente de Sporting Cristal, salió al frente para aclarar la continuidad de Mario Salas como técnico del cuadro bajopontino y acusó a Colo Colo de querer distraer al equipo previo al partido contra Alianza Lima.

"Yo no voy a estar hablando cada cinco días de los temas de Colo Colo, son problemas de ellos. Nosotros no tenemos nada que hacer, si Colo Colo quiere a Mario Salas tienen que hablar con él y les dirá si quiere ir. Los temas de ese club no deberían perjudicar o distraer el día a día de Sporting Cristal", expresó en RPP Deportes.

No habla del árbitro

Por otro lado, Carlos Benavides evitó pronunciarse sobre Víctor Hugo Carrillo, árbitro de la final ante Alianza Lima, como lo hizo el presidente Federico Cúneo. Al contrario, el directivo está preocupado en que Sporting Cristal gane el domingo.

"Lo que queremos es que pueda tener un buen partido, que los jugadores colaboren con él para que todo salga bien. No me pongo pensar en el árbitro, sino en que Sporting Cristal la meta en el arco rival", apuntó.

