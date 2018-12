Gerente de Sporting Cristal responde a la continuidad de Mario Salas

Evitó pronunciarse del tema debido a la final del Descentralizado 2018. Carlos Benavides, gerente general de Sporting Cristal, fue consultado por el interés de Colo-Colo en contratar al técnico Mario Salas para el 2019.

"No voy a hablar que no sea de la final ni del 2018. Nosotros estamos por jugar una final y no voy a estar hablando de Colo - Colo y la Universidad Católica", expresó el directivo de Sporting Cristal para radio Bio Bio de Chile.

Carlos Benavides elogió al técnico de Mario Salas señalando que ha trabajado con un profesionalismo tremendo y reveló que tiene el respaldo de todos los directivos en La Florida.

"Hemos vivido un año intenso y cercano con ellos. El comando técnico es muy profesional, que viven el fútbol como lo muestran con una intensidad tremenda. Se han adaptado al fútbol peruano muy rápido por cómo viven su profesión. Él (Mario Salas) está con mucha expectativa de cumplir el primer año de una decisión de internacionalizar su carrera. Tiene el respaldo de la institución", agregó Carlos Benavides.

Destacó al rival

El directivo habló de la final contra Alianza Lima por el título del Torneo Descentralizado 2018. "La verdad es una final especial, porque jugamos con un grandísimo club como Alianza Lima. Después de un gran año con número tremendos, una de las mejores del club en años, estamos viviendo de cerca con Mario Salas y su cuerpo técnico", finalizó.

LEE ADEMÁS