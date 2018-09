Gerente de Alianza Lima: "Nuestros hinchas siguen la ley al pie de la letra"

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal tuvo que ser suspendido el domingo cuando ocurrieron hechos de violencia a las afueras y dentro del estadio de Matute. Sin embargo, el gerente deportivo del cuadro blanquiazul, Gustavo Zevallos, afirmó que sus hinchas "siguen la ley al pie de la letra" y que "no puede decir lo mismo de la barra rival".

Diferencias entre hinchadas

"A nosotros nos ha costado construir una relación con nuestros hinchas y que ellos respeten los acuerdos de la Comisión Antiviolencia. Ellos siempre siguen la ley al pie de la letra pero no puedo decir lo mismo de la barra contraria. Esto nos incomoda porque queremos que la familia vuelva a los estadios. Ayer todos esperaban un buen espectáculo y vienen estas personas de afuera sabiendo que existía esta prohibición", afirmó Gustavo Zevallos en Radio Ovación.

Además, no estuvo de acuerdo en que se culpe a Alianza Lima por lo ocurrido: "Lo más fácil va a ser decir que el equipo que organizó el evento tiene la responsabilidad pero no la vamos a aceptar, así como no aceptamos que estos señores se hayan acercado al estadio cuando su ingreso estaba prohibido. No vamos a ir en contra de la ley pero mostraremos firmeza y dureza con las cosas que corresponden", agregó Zevallos.

Incapacidad policial

Finalmente, Zevallos criticó el accionar de la policía durante el partido: "La policía tuvo que ver la manera de evitar estos enfrentamientos, tengo entendido que hay heridos pero no fallecidos. Lo que me llama la atención es que esta gente que asistió a la tribuna norte tuvo un cordón policial a su alrededor, no entiendo cómo eso se permitió".

