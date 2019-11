Universitario de Deportes empató 1-1 en su visita a UTC. El gol del empate para el equipo de Cajamarca lo puso Janio Pósito, quien estaba en posición adelantada. En la conferencia de prensa, Gerardo Ameli habló sobre el arbitraje que en el primer tiempo anuló un gol legítimo a los cremas.

“Ahora tocó una para los chicos, para mí el árbitro dirigió bien. Entiendo que a veces se equivocan y cuando se equivocan a favor de los chicos no me parece adecuado resaltar. Si no empatábamos en esa jugada, lo íbamos hacer en otra”, indicó el técnico argentino de UTC.

Las declaraciones del técnico de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo fueron todo lo contrario a lo dicho por Gerardo Ameli. “Esto no acaba, falta la última fecha se define todo. Pedro Vásquez es un pésimo linea que no puede dirigir en esta instancia”, mencionó Ángel, quien se mostró muy fastidiado por el accionar del juez de línea.

UTC está salvado del descenso y no juega por clasificar a ningún torneo internacional, mientras que Universitario de Deportes complicó la posibilidad de ganar el Torneo Clausura. Ahora deben esperar que Alianza Lima y Sporting Cristal no ganen.