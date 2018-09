Exfigura de Alianza reveló que pastor Santana quiso pagar deuda del club

El último lunes, miembros del la iglesia 'El Aposento Alto' invadieron y se apropiaron de la explanada de la tribuna occidente del estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, horas después los hinchas de Alianza Lima y efectivos de la PNP lograron retomar la calma en ese sector del recinto victoriano. George Forsyth, quien pelea por ser electo como alcalde La Victoria, contó que el pastor Alberto Santana, miembro de esta congregación, quería comprar el estadio y la deuda del club.

Santana quiso comprar estadio de Alianza Lima

El exgolero de Alianza Lima, George Forsyth, narró hechos inverosímiles cuando se topó con Santana. "Nos ha buscado porque él tiene la intención de comprar el estadio. Incluso nos contó la historia del sueño que tuvo, que estaba caminando por la avenida México, por la avenida Aviación, (porque) iba a comprar un local, pero bajó un ángel que le dijo no, que este local no, que tienes que comprar el estadio", contó al diario Perú21.

En otro momento, George Forsyth señaló que se le explicó Alberto Santana la situación por la que pasa Alianza, motivo por el cual el estadio blanquiazul no estaba en venta. "Le explicamos muchas veces (al pastor) que la ley especial que rige esta reestructuración no permite la venta del estadio. De ninguna forma puedes comprar el bien, el predio, el terreno no está en venta. Al fin y al cabo, tendría que haber una asamblea de socios". añadió.

