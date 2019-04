​Ganó la Copa Libertadores con la 'U' y hoy cumple 28 años retirado del fútbol

Ganó la Copa Libertadores con Universitario de Deportes hace 8 años y hoy cumple 28 años retirado del fútbol profesional. Se trata de Mauricio López, recordado lateral izquierdo crema que convirtió el penal decisivo ante Boca Juniors en la final de dicho torneo sub 20, pero que se alejó de las canchas debido a un derrame cerebral.

Lejos de primera

En aquella ocasión Universitario de Deportes se enfrentó a Wilstermann (Bolivia), Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay), José Terán (Ecuador), Alianza Lima y Boca Juniors en la final. Se supo que en el 2018 Mauricio López estuvo jugando en la Liga Distrital de Surquillo con el club AFE, lejos de algún cuadro de la primera división.

'Jugar en este equipo ha sido un sueño cumplido, gracias hinchas de Universitario, son los mejores. Siempre me han hecho sentir un hijo de la casa y me dieron soporte hace casi doce meses en un momento inesperado y delicado que me tocó vivir. La unión y lealtad se valoran en momentos así. Gracias por el aliento', escribió el mismo Mauricio López en referencia al título obtenido con los cremas.

En aquel equipo de Universitario de Deportes Sub-20, fueron varios los que perduraron con el tiempo. Carlos Cáceda, Andy Polo, Edison Flores, Christofer Gonzáles, Werner Schuler, Ángel Romero, Willyan Mimbela, Álvaro Ampuero, Josimar Vargas, entre otros, lograron mantenerse en la primera.

MÁS NOTICIAS

Los máximos goleadores en la historia de la Champions League a partir de cuartos de final [FOTOS]

Tres metros sobre el cielo: los estadios con mayor altura en el Fútbol Peruano [FOTOS]