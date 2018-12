Gabriel Costa habló de la posibilidad de jugar en la selección peruana

El mediocapista Gabriel Costa, campeón con Sporting Cristal la temporada 2018, tuvo un gran año y debido a su nacionalización obtenida, se rumoreó una posible convocatoria a la selección peruana, así como ya ocurrió con Horacio Calcaterra. 'Gaby' habló de esta posibilidad.

"Lo de la selección peruana depende de cómo vayan las cosas para mí. Es inevitable que no pase por mi cabeza esa posibilidad. Cuando escucho lo que dice la gente, es obvio. Me encantaría jugar por la selección y esa opción está. Es increíble el crecimiento que he tenido en el Perú estos últimos cinco años, me siento superado", mencionó Gabriel Costa en entrevista a Fox Sports.

Por último, Gabriel Costa se refirió a la participación que tendrá Sporting Cristal en la Copa Libertadores. "Son equipos de mucho poderío económico. Siempre te encuentras con rivales fuertes y de mucha jerarquía, así nos tenemos que preparar y estar mentalizados en hacer un buen torneo. No es lo mismo jugar el campeonato local y la Libertadores", finalizó.

