Futbolista de Sporting Cristal prefiere enfrentar a Alianza Lima en la final

Este 2 y 6 de diciembre, Alianza Lima y FBC Melgar se enfrentarán por su pase a la final del Torneo Descentralizado donde Sporting Cristal los estará esperando. Pese a que el partido es de pronóstico reservado, el volante celeste, Jair Céspedes, ya tiene a su preferido.

Céspedes afirmó que prefiere chocar en la final del torneo nacional al cuadro victoriano, pues su deseo es evitar los 2335 msnm con el que cuenta el cuadro arequipeño que les podría complicar en su lucha por el título.

"Tanto Melgar como Alianza son rivales durísimos, son distintos pero me gustaría jugar la final contra Alianza. Melgar también es un gran oponente y uno muy duro, pero nos tocaría que ir a altura y eso no me hace sentir muy cómodo. De todas maneras somos conscientes que ambos son elencos durísimos, vamos a esperar. Alianza sabe jugar este tipo de partidos y campeonó el año pasado, así que nos pueden hacer bastante daño", declaró Céspedes a GolPerú.