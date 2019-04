Futbolista español revela cómo Sport Rosario lo dejó abandonado en Perú

Sport Rosario, equipo que descendió tras una pésima campaña dirigencial en el 2018, tuvo entre sus filas a un jugador español, que vivió un drama tras el descenso. Bidari Garcia, quien llegaba desde el fútbol boliviano, fue abandonado un mes y medio en la ciudad de Huaraz sin recibir apoyo alguno por parte de la dirigencia del club.

Además, contó detalles sobre cómo la dirigencia lo abandonó en Huaraz: "Cuando el club Sport Rosario se enteró que no podía participar en la Liga 2, me abandonaron ya que en todo ese tiempo no recibí ni un sol ni por alimentación ni por alojamiento ni por los días trabajados. Los directivos Enmanuel Espinoza y Rainer Torres nunca dieron la cara ni se hicieron responsables del hospedaje", el español para Radio Ovación.

Palabras de agradecimiento

El apoyo para Bidari García llegó desde otras partes: "Más bien tengo que agradecer a la gente del hotel, porque me dejaron salir y, sobre todo, a los agremiaciones de España y Perú, quienes en todo momento me mostraron su total respaldo. Eso se valora mucho, tomando en cuenta lo lejos que estoy de casa".

Explotó contra la dirigencia

"Yo culpo y responsabilizo directamente a Enmanuel Espinoza. Realmente los directivos de Sport Rosario han sido unos sinvergüenzas sin escrúpulos y ni qué decir del presidente del club. Esta ha sido una experiencia que no se la deseo a nadie", finalizó el jugador.