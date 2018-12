Futbolista de Tigres: "En Perú, mi primera opción es Sporting Cristal"

En busca de la continuidad necesaria para regresar a la selección peruana. Beto da Silva sería de las caras el próximo en Sporting Cristal que jugará la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

"No voy a mentir. He tenido conversaciones con equipos de Perú, y agradezco que me hayan tenido en cuenta, pero ya había priorizado quedarme en México. Pero no quiere decir que en cualquier momento pueda regresar”, manifestó Beto da Silva en una entrevista para Gol Perú.

Su primera opción

Después, el delantero afirmó que de volver al fútbol peruano, su primera opción será Sporting Cristal, ya que la hinchada siempre le muestra su cariño y está identificado con el club.

"Mi primera opción y prioridad en Perú es Sporting Cristal porque ya he jugado ahí, porque la gente me quiere y me escribe. Pero tengo que ver si el entrenador me necesita porque si quiero tener continuidad tengo que ir a un club donde tenga oportunidad”, dijo el exfutbolista del PSV Eindhoven.



"Me dijeron que estaba jugando en un torneo de mucho nivel y que necesitaba continuidad, las lesiones no me lo permitieron pero siempre doy el máximo para dar buena impresión. Los de la selección peruana siempre me preguntan cómo estoy y quieren que tenga continuidad", finalizó Beto da Silva.

