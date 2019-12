El 2019 quedará grabado para la historia como el año que consagró a cuatro equipos provincianos: Binacional (Liga 1), Cienciano (Liga 2), Carlos Stein (Copa Perú) y Atlético Grau (Copa Bicentenario) se llevaron los trofeos de los torneos que se disputaron esta temporada que se va y que dejó muchas anécdotas: buenas, malas y feas.

Recuerda con nosotros lo que fue el 2019 para los clubes del fútbol peruano.

LO BUENO

Campeones de provincias.

Binacional (Juliaca) y Atlético Grau (Piura) alzaron los trofeos más importante del año: el de la Liga 1 y de la Copa Bicentenario, respectivamente. El primer clasificó a la Copa Libertadores y el segundo, además de lograr el ascenso a Primera División, obtuvo un boleto a la Copa Sudamericana.

Además se coronaron campeones Carlos Stein de Lambayeque (Copa Perú), Cienciano de Cusco (Liga 2), quienes lograron el ascenso junto a Deportivo Llacuabamba de LaLibertad y al ya mencionado Grau

Los tres grandes protagonistas.

Hay que resaltar que después de muchos años los tres clubes más importantes del fútbol peruano estuvieron en competencia directa por el título nacional. Alianza Lima (subcampeón), Sporting Cristal (tercero) y Universitario de Deportes (cuarto) no se dieron tregua en un torneo peruano muy intenso.

Clubes saneados

Para destacar también es que clubes como Alianza Lima han terminado el año en azul y siguen pagando su deuda concursal sin descuidar el plano deportivo. También hay que mencionar la compra de Sporting Cristal por parte de Innova Sport y de otros equipos que terminaron el año en azul.

Los estadios

Aunque falta mucho por mejorar, los estadios del fútbol peruano están mostrando mejoras. Salvo un par de llamados de atención del Comité de Inspección de Estadios de la FPF, todos los partidos se desarrollaron con normalidad en campos aptos para la práctica del fútbol.

Los hinchas.

Y si hay algo por destacar es la gran presencia de los hinchas en los estadio. Alianza Lima y Universitario lideraron las taquillas, pero también es para destacar el gran movimiento de gente que convocó Binacional.

LO MALO

Los clubes deudores

Hay malas prácticas que a lo largo de este año se han repetido en el fútbol peruano y que han tenido consecuencias: los clubes que no cumplen con sus obligaciones.

Es así que Pirata FC (descendió), Sport Boys, Deportivo Municipal fueron sancionados con la pérdida de puntos por no estar al día en sus obligaciones, mientras que Unión Comercio también fue castigado, pero no presentar doctor en un partido ante San Martín en Lima. ¿Hasta cuando?

Universitario y su deuda

Los hinchas de Universitario se mostraron siempre dispuestos a apoyar al club. Llenaron el estadio un par de veces y fueron de los más taquilleros. Pero los problemas administrativos le siguen pasando factura al equipo crema. Este año empezó un equipo de trabajo y terminó otro completamente diferente. Las disputas han ido al plano legal y las deudas siguen carcomiendo los cimientos del equipo que más veces gritó campeón en el fútbol peruano.

Participación torneos internacionales

Los torneos internacionales siguen siendo una deuda para los clubes peruanos. En Copa Sudamericana todos fueron eliminados en primera ronda. En Copa Libertadores, Alianza Lima sumó un punto y fue colero del certamen, mientras que Sporting Cristal peleó pero no le alcanzó para llegar a la siguiente etapa. Llegó a la Sudamericana pero ahí corrió la misma suerte. eliminado en instancias preliminares.

LO FEO

Hasta siempre, Juan Pablo

La noticia que entristeció el fútbol peruano fue, sin duda alguna, el fallecimiento del futbolista Juan Pablo Vergara (34), quien perdió la vida en una clínica de Juliaca tras sufrir un accidente automovilístico. Las lesiones en el hígado y una hemorragia interna fueron motivo del deceso del futbolista que iba a jugar su primera final nacional con Binacional.

Las quejas por el arbitraje

Uno de los reclamos constantes en el fútbol peruano fue el mal arbitraje en cada uno de los partidos del fútbol peruano. Desde Lima o desde provincias, siempre había algo que decir de los jueces. Nadie terminó contento.

Improvisación del VAR

Y si las quejas no fueran suficientes, la FPF no tuvo mejor idea que implementar el VAR en la final de la Liga 1. En el primer partido se usaron réferis peruanos. Cuatro de los 5 capacitados para usar este sistema. Pero no se dieron cuenta de que para el choque de vuelta solo quedaba uno disponible. Se echó mano de árbitros extranjeros, pero ya había quedado demostrada la poca organización en este tipo de detalles.