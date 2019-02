Freddy Castro reveló 2 recomendaciones de Alexis Mendoza tras debutar

Freddy Castro, el juvenil de Sporting Cristal que hizo su debut en la 'Tarde de la Raza Celeste' con un gol ante Cantolao, el de la victoria, expresó su felicidad luego de este encuentro.

"Me sentí demasiado contento que el 'profe' apueste por mí y demostré que cada vez que él me ponga, daré todo de mí. Yo juego de extremo izquierdo, y me gusta encarar hacia adentro y rematar al arco", indicó Freddy Castro para Radio Ovación.

Además, luego del partido, el jugador de 17 años (categoría 2001) ha recibido un par de consejos por parte del técnico Alexis Mendoza: "Me felicitaron y me dijeron que me van a 'pelar'. Es una experiencia inolvidable, en donde todos te apoyan. (...) El técnico me ha dicho que tengo que trabajar en la masa muscular y que apoye más en la marca", sentenció.

Será un jugador más que Sporting Cristal pueda sumar pensando también en la Bolsa de Minutos, que es de 4 000 minutos en la Liga 1.

LEE ADEMÁS