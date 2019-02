Freddy Castro hizo esta revelación tras debutar con Sporting Cristal

Freddy Castro, futbolista de Sporting Cristal, recordará -por muchos años- el 3 de febrero como una fecha especial. Y es que el futbolista anotó su primer gol con los bajopontinos y ese tanto dio el triunfo a los celestes sobre Academia Cantolao (2-1) en el Día de la Raza.

“Desde que me inicié en el fútbol, soñé con un momento así. Debo mantener esa tranquilidad y entregar lo mejor en cada entrenamiento del equipo”, comentó Freddy Castro.

El futbolista de Sporting Cristal brindó detalles de la celebración en el camarín celeste e hizo esta confesión tras el compromiso. “Mis compañeros me felicitaron por esta anotación y me dijeron que mañana (hoy) me van a cortar el cabello. ‘Canchita’ Gonzales será mi padrino (risas)”, aseguró.



Apuesta celestes

Freddy Castro reflexiona acerca de su convivencia con el plantel profesional este 2019. “Es una experiencia inolvidable, porque puedes aprender de futbolistas de experiencia. Estoy recibiendo mucho apoyo de Christofer Gonzales, Johan Madrid y Renzo Revoredo para adaptarme al ritmo profesional”, agregó.

El deportista charló con el estratega del plantel, quien le pidió continuar trabajando para consolidarse en el equipo profesional. “El técnico Mendoza me ha dicho que tengo que trabajar en la masa muscular y que apoye más en las labores de marca”, concluyó el futbolista de Sporting Cristal.

En Sporting Cristal esperan que Freddy Castro tengan mayor participación en el plantel profesional para esta temporada a fin de cumplir los 4,000 minutos en la Liga 1.

