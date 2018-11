FPF responde a la molestia de Vélez por permiso a Luis Abram

Luego que varios personajes vinculados a Vélez Sarsfield expresaran su malestar por la negativa al permiso pedido para Luis Abram, el gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye contestó de manera categórica que "las reglas están para cumplirse".

"Cuando un club contrata a un jugador seleccionable, hay reglas que cumplir. Son 21 clubes y muchos se ven imposibilitados de contar con jugadores. Pasó antes con Cristal, Melgar, la 'U'. Incluso por algunos Sub 20. Hay políticas deportivas de hacer respetar los pocos días de trabajo con jugadores", explicó el directivo de la FPF a RPP Noticias.

"Hacer una excepción sería complicado, no aprovecharíamos el trabajo. Le haríamos mucho daño al 'profe' Gareca si hacemos excepción con Vélez, un club con el que está identificado. ¿Con qué argumentos podríamos (acceder) solo a uno de ellos, nada más? Distorsiona totalmente. Tenemos que ser igualitarios con todos los clubes", acotó.

¿Qué dijeron desde Vélez?

En primera instancia, Gabriel Heinze, DT de Vélez explotó tras el encuentro ante San Lorenzo, aunque su furiosa crítica fue sobre todo para la organización del campeonato argentino: "Tengo una tristeza muy grande. No voy a decir nada porque uno siente una gran impotencia. No respetaron un carajo el trabajo que hacemos. No quiero decir más nada".

Por otro lado, el presidente del 'Fortín', Sergio Rapisara declaró: "Hablamos con Gareca y la respuesta fue 'no'. Me llamó mucho la atención. Me ha caído mal. Lo tenías 10 horas después, 'Flaco' querido".

