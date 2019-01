FPF ratifica quita de puntos para la Liga 1 del fútbol peruano 2019

Hace unos días la Federación Peruana de Fútbol, a través de su presidente Agustín Lozano, informó que esta temporada del fútbol peruano no se restaría puntos a los equipos por deudas, pero esto no será así, la Comisión de Licencias de la FPF seguirán sancionando de esta manera a los equipos que no cumplan con sus pagos en la Liga 1.

FPF ratifica quita de puntos para Liga 1

Este comentario dado durante la presentación del nuevo formato de campeonato ocasionó algunas críticas, debido a que se prestaba para que los clubes no cumplan con los pagos respectivos. Incluso la Agremiación de Futbolistas Peruanos SAFAP mandó un documento a la misma FPF para pedir que se reconsidere esta medida.

'Comisión de Licencias FPF seguirá castigando con resta de puntos a los clubes deudores en la #Liga1 2019. El pedido de algunos directivos no prosperó. Sí sancionarán y hasta podrían inhabilitar a los dirigentes que hacen daño al fútbol. @TuFPF', circuló en Twitter a través de la cuenta @marcogiovannic.

Sobre el caso también se pronunció el presidente de Sporting Cristal, Carlos Benavides, que calificó de retroceso para el fútbol peruano que no exista sanción alguna. Al final la regla se mantuvo, la FPF podrá 'obligar' a los equipos a que cumplan con sus deudas si no se quieren ver perjudicados con puntos en el campeonato.