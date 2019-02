Fox Sports: "¿Por qué Uribe no dirige Cristal, acaso está vetado?"

Cada vez que en Sporting Cristal se busca técnico, el nombre de Julio César Uribe empieza a retumbar en los oídos del hincha celeste. Por este motivo, en la última edición del programa Fox Sports Radio Perú se hizo la interrogante del por qué el 'Diamante' no era considerado para ser el sucesor de Alexis Mendoza. ¿Hay veto al exjugador del conjunto rimense y selecciones peruanas? Acá la teoría de los panelistas del espacio televisivo.

"Puedo hacer una pregunta, lejos de las informaciones que nos alcanzan. ¿Por qué Sporting Cristal no echa mano de Julio César Uribe? Tanto que dicen miramos adentro. Señores hay un técnico nacional, capacitado y que además vivió de Sporting Cristal como es Julio César Uribe. La verdad que no entiendo, ¿por qué no dirige?, ¿está vetado Julio César Uribe? ¿Alguien lo vetó a Julio César Uribe?", cuestionó el periodista deporivo Peter Arévalo en el mencionado programa.

"Yo creo que sí vetaron a Uribe"

Luego, el conductor del programa, Alan Diez fue más allá de la interrogante planteada por Arévalo y aseguró que Julio César Uribe sí ha sido vetada de la institución rimense. "Yo creo que sí lo han vetado, ojo es mi opinión".

En tanto, el 'Diamante' agradeció el reconocimiento del periodista y señaló: "Uno está grande para vivir de ilusiones y sé perfectamente las razones por las que no se dan las situaciones y lo asumo como corresponde".

Mira el comentario de Peter Arévalo sobre Julio César Uribe

LEE ADEMÁS: