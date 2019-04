Fox Sports: "Russo no está contento con plantel de Alianza" | VIDEO

Alianza Lima no vive un buen momento en lo va de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2019. Tras el empate en el último minuto ante UTC en condición de local, los blanquiazules han sido seriamente cuestionados y ahora afrontarán un panorama bastante complicado en los dos torneos.

En este contexto, el panel del programa Fox Sports Radio Perú analizó la labor que viene realizando el DT Miguel Ángel Russo y el periodista Peter Arévalo concluyó en que el DT argentino "no está contento con el plantel que le dieron en Alianza".

"Hay que atender las frases de Miguel Ángel Russo. Primero, cuando lanza su queja contra la programación. Después dice que necesita 4 jugadores para hacer un plantel competitivo. En el empate ante Municipal dice que se cometen errores infantiles. Yo siento que no está contento, que no está conforme. Probablemente él vino y le ofrecieron algo, que no se lo han dado", comentó el también narrador en el espacio televisivo.

"Eso genera malestar, frustración. Vamos a ver si el tiempo le alcanza para redondear un buen Torneo Apertura o para alcanzar una clasificación a la Copa Sudamericana", acotó.

No se ve la mano de Russo

Acto seguido el hombre de deportes siguió con su crítica al comando técnico aliancista y aseguró que aún no se ve la idea de juego que se pretende ver en el club victoriano.

"Yo todavía no veo la mano de Russo", sentenció.

Las palabras de Russo tras empate ante UTC